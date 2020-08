Пошвецена овоц на Преображенє Господнє

СРИМСКА МИТРОВИЦА – Притримуюци ше мирох защити од коронавирусу, 19. авґуста на Служби Божей красне число вирних принєсло дванац кошарки овоци котри пошвецел домашнї парох о. Владислав Варґа. Окрем зоз Митровици, пришли и даскельо вирни зоз сушедного Латярку.

На богослуженю сослужели митровацки богослове Филип Суботич, з богословиї у Риме, Милан Кузминац з богословиї у Марибору котри и читал апостол, и Ярослав Варґа зоз богословиї у Заґребу.

Як спомнул парох о. Варґа у казанї, шицки зме поволани свой живот преображиц на слику Божу и слухац Исуса, а то значи жиц свойо кресценє у полноти дзецох Божих.

