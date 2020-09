Прави ше ограду коло гали

РУСКИ КЕРЕСТУР – Коло будинку Спортскей гали у Руским Керестуре початком септембра почало кладзенє огради з чим будзе обезпечени приход ґу тому будинку, як и ґу Школи „Петро Кузмяк”, а робота би мала буц закончена по конєц мешаца.

Тота ше инвестиция витворює зоз заєднїцкима моцами, та з найвекшей часци роботу финансує Месна заєднїца, з коло 150 000 динари, Школа „Петро Кузмяк” дава майстрох хтори правя желєзну ограду и капури, а ЯКП „Руском” дава будовательни материял, шлюнок, писок и цимент.

По словох предсидателя Совиту МЗ Владимира Олеяра, зоз тоту инвестицию будзе обезпечена и гала и школа, и зопарти рижни можлїви вандализми хтори ше случовали коло тих будинкох. Капури коло гали буду отворени од рана же би школяре и заняти могли тадзи преходзиц до школи, як и спортисти до гали, а през ноц капури буду замкнути.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)