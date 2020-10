Пранкованє фиґльох

Однєдавна, анґлизми часто мож найсц у фокусу розпатраня наукових роботох котри преучую пожички и їх уплїв на мацерински язик, як и у популарних надписох котри тематизую уплїв на лексику и синтаксу мацеринского язика. Часто мож чуц и пречитац же уплїв анґлизмох, окреме при бешеди младих при комуникациї на дружтвених мрежох таки, же го мож наволац „анґлоруски язик”, а то свойофайтова змишанїна анґлийского и руского язика. Тот уплїв окреме може буц обачлїви кед ше дакус глїбше загребе до лексики информацийних технолоґийох. А од того, якбачу, нє мож сцекнуц анї кед биш сцел. Ґу тому, од дзецох або од младших ґенерацийох мож чуц и вшелїяки нєзвичайни анґлийски слова котри по руски виповедзени. Зложа таке виреченє же ше чловекови зна у глави закруциц, прето же зме просто нє сиґурни же о чим то вони приповедаю. Хтошка когошик „пранковал”, або „дисовал”, та вец хтошка пре тото „видрамел”, а вец даєдни „скриншотовали” дакого або „хаштаґовали”. Та так вец мож дакого скришотовац, або баґовац и нє треба видрамиц, бо будзеце дисовани.

Нєшкайши словнїк котри хасную такволани ютюбере и инфлуенсере (то тоти котри популарни на дружтвених мрежох) найчастейше нєпознати тим котри нє на тельо присутни у тим швеце сучасних технолоґийох. Так дружтвени мрежи принєсли нови сленґ, окреме при тинейджерох. Як и кажди язик, и тот ма свою историю котра ище вше вчасна, так же нє треба „видрамиц” коло того. Або треба? Кед уж у писмених составох на настави заступени таки поняца, вец уж мож повесц же дяблик однєсол франту. Або ю принєсол. Єден од найпопуларнєйших змистох цо школяре любя описовац то пранкованє, а пласовали го ютюбере котри виду вонка на улїцу и фиґлюю зоз другима людзми котри нє маю анї благе нагадованє же о чим слово. Такому змисту найблїзша дакедишня скрита камера. Прилапйованє заходних словох и їх мишанїнох ше ту вообще нє застановює. Каждодньово ше творя нови вирази и слова котри ше хаснує на интернету же би ше укратко потолковало одредзене поняце або зявенє. Понеже млади провадза тренди, на тот способ починаю хасновац тоти новокомпоновани термини, а тоти цо старши и маю чувство же их час ґажи, можу ше лапиц до звладованя истих, або ше просто за главу лапиц.

Но, єст и поняца котри маю и достаточну дозу гумору у себе. З оглядом на ситуацию у котрей зме ше нашли, нїч нє чудне же створене и нове поняце, ковидиот. Тото поняце означує особу котра нє зна, нє розуми або нє сце буц свидома опасносци од ковиду. Тото слово направене у анґлийским язику (зляти два слова ковид и идиот) и цалком вироятнє же постанє интернационализем. Кельо ґод ше указує потреба за анґлицизмами, питанє кельо людзе свидоми значносци власного мацеринского язика. Факт же анґлизми ту, вшадзи коло нас и же су потребни. Алє, їх хаснованє ше муши ускладзиц зоз нормами руского язика, же би ше язик нє губел и на концу нє скапал. Найбаржей болї у тим шицким же маме прекрасни и уникатни язик, а часто упечаток же ше пре ньго ганьбиме. Нє мож ше нє опитац же як мож почитовац цудзе, кед ше зоз своїм так оруцуєме.

