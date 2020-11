Преглашена позарядова ситуация на подручу цалей општини

ШИД – Општински штаб за позарядово ситуациї вчера преглашел позарядову ситуацию на подручу цалей општини пре ефикаснєйше запровадзованє мирох защити здравя и животох людзох.

Як урядово сообщене, на вчерайши дзень було аж 40 активни случаї вируса корона и прето Штаб поволує на максималне запровадзованє епидемиолоґийних мирох защити.

Хаснованє маскох обовязне у завартим просторе, алє и на отвореним, забранєне орґанизовац манифестациї и преслави у завартим и на отвореним просторе, а роботни час предавальньох, маркетох и погосцительних обєктох по 21 годзину.

Вецей о новей ситуациї нєшка явносци сообщи предсидатель Општини и Штабу Зоран Семенович.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)