Преглашена позарядова ситуация у општини Вербас

ВЕРБАС – На остатнєй схадзки Штабу за позарядово ситуациї општини Вербас отриманей вчера, 16. новембра, принєшена одлука о запровадзованю позарядовей ситуациї на териториї вербаскей општини пре, як сообщене, хвилькову епидемиолоґийну ситуацию и константне число новоинфицированох зоз вирусом ковид-19. Принєшени и други одлуки котри обовязую явни подприємства, приватних поднїмательох и занятих, як и препоруки за других жительох. Мири ше уводза же би ше зопарла хвилькова нєвигодна ситуация и зменшало проґресивне роснуце числа хорих зоз симптомами коронавирусу.

По словох компетентних, хвильково у Ковид центру вербаского Общого шпиталю на лїченю 42-йо пациєнти. У Ковид-амбуланти вербаского Дома здравя каждодньово ше препатри од 80 до 100 пациєнтох, а прешлого тижня у Вербаше тестирани 876 особи. Як сообщене, лєм за предходни три днї тестирани вецей як 160 особи, а вирус ковид-19 потвердзени при 104 пациєнтох.

На схадзки як визначене, у даєдних образовних установох ситуация була досц алармантна, а проблем бул у тим же родичи и попри симптомох посилали дзеци до школох и предшколских установох. Прето, сообщел Штаб за позарядово ситуациї ОВ, же би ше зачувало здравє школярох и занятих, шицки оводи, основни и стреднї школи на териториї вербаскей општини од 17. новембра преходза на онлайн наставу, по 1. децембер. У тим периоду будзе окончена дезинфекция шицких тих обєктох.

По 1. децембер запровадзени и други мири Штабу за позарядово ситуациї општини Вербас. Робота погосцительних обєктох огранїчена по 21 годзин и буду змоцнєни контроли їх роботи. Хованя ше буду окончовац лєм у присуству найблїзшей фамелиї, нє вецей як 15 особи. Апелує ше же би означованє шветох було зоз присуствованьом цо менєй людзох. Спортски змисти шлїдуюци два тижнї буду доступни лєм тим котри ше професийно занїмаю зоз спортом.

Штаб за позарядово ситуациї општини Вербас, на чолє зоз командантом Штабу Предраґом Роєвичом, на концу ище раз апеловал на шицких гражданох же би ше одвичательно справовали. Окреме, же би ше почитовали предписани мири самоизолациї, прето же ше пре нєпочитованє тих предписох случовало же були инфицировани други особи, як и медицински роботнїки, а вони нєопходни за функционованє здравственей системи.

