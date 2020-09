Предлужене поставянє цивоводу у Коцуре

КОЦУР – Роботи на вибудови цивоводу од „Водозахвату” у Вербаше по Савине Село, вкупней длужини коло 14 километри, предлужую ше зоз поставяньом водоводних цивох през Коцур. Циви уж поставени през векшу часц валала и тераз ше роботи окончую на виходзе зоз Коцура ґу Савиному Селу.

Роботи на вибудови транспортного цивоводу окончує фирма „Ґрадитель НС”, чийо роботнїки и механїзация каждодоньово робя же би шицко було закончени як плановане, за рок. Роботи започати у половки юлия того року.

Цали проєкт ше реализує дзекуюци програми под назву „Помоц водоподмирйованю и канализациї у општинох штреднєй велькосци у Сербиї”. Учашнїки у проєкту Нємецка розвойна банка KFW и фирма „Setec Engeniring” у сотруднїцтве зоз Општину Вербас и Явним комуналним подприємством „Комуналєц”.

Предвидзена вибудов двох цивоводох, и то єден Вербас–Коцур–Савине Село длужини 14 километри, як и други цивовод Коцур–Змаєво–Равне Село–Бачке Добре Польо длужини 18 километри. На тот способ будзе заокружена водоводна мрежа шицких валалох и повязана зоз централним „Водозахватом” у Вербаше, одкаль шицки ґаздовства на териториї вербаскей општини буду доставац квалитетну воду за пице.

Паралелно зоз тима роботами будзе ше робиц и на преширйованю капацитету самого „Водозахвату” у Вербаше. Роботи ше у найвекшей мири окончую коло транспортнїцох, та ше апелує на шицких учашнїкох у транспорту же би були осторожни и сцерпезлїви.

(Опатрене 5 раз, нєшка 5)