Предлужени роботни час погосцительних обєктох

БЕОҐРАД – Як медийом после схадзки Кризного штабу виявела др Дария Кисич Тепавчевич, епидемиолоґийна ситуация на териториї Сербиї вигодна.

З оглядом же приходзи вше жимнєйша хвиля, кризни штаб принєсол одлуку же би ше роботни час погосцительним обєктом хтори нє маю отворени простор предлужело до 23 годзин.

И попри малого числа нових охорених од Ковида-19, компетентни и далєй апелую же би гражданє почитовали защитни мири, прето же праве таке справованє и допринєсло малому числу охорених, сообщене вчера после схадзки.

