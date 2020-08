Предлужує ше роботни час погосцительних обєктох и тарґовинох, сходи по 30 особи

БЕОҐРАД – Републични кризни штаб на вчерайшей схадзки принєсол одлуку же би даєдни скорей принєшени мири були релаксовани, та ше робота погосцительних обєктох хтори маю вонкашнї простор предлужує до годзини по пол ноци, а робота тарґовинских обєктох по 23 годзин, преноши сайт Радио-телевизиї Войводини.

Максималне дошлєбодзене число особох на явних збераньох на отвореним и завартим просторе звекшане зоз 10 на 30. Тото новинаром после схадзки сообщела заменїца директора Институту за явне здравє Сербиї „Милан Йованович Батут” Дария Кисич Тепавчевич, хтора додала же препорученє Кризного штабу родичом чийо дзеци путовали вонка зоз жеми, же би 10 днї препровадзели у самоизолациї, односно же би наставу провадзели з дому.

Епидемиолоґийна ситуация у окруженю ше розпатра на дньовим уровню и Сербия тераз єдна зоз жемох зоз вельо вигоднєйшу ситуацию, констатовала Дария Кисич Тепавчевич. Вона спозорела же вирус и далєй циркулує у нашей популациї и же мушиме предлужиц почитовац шицки превентивни мири, же бизме зопарли його дальше ширенє и визначела же релаксация мирох нїяк нє шме значиц же ше треба опущиц.

