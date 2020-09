ЖАБЕЛЬ – Двацец дзевяти Спортски бависка „Яша Баков” предлужую свой турнирски рок. З тей нагоди на шоре турнир у лапаню риби на дуґов хтори ше отрима у Жаблю на Єґрички. Змаганє будзе отримане на нєдзелю, 27. септембра.

То добре познати терен шицким прихильнїком того спорта, а находзи ше на виходу зоз Жаблю кед ше идзе до Чуроґу. Сход екипох на 7 годзин рано на тим месце.

