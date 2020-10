Представена и поетска творчосц войводянских Руснацох

СУБОТИЦА – У рамикох културней манифестациї „ХІХ Днї горватскей кнїжки и слова – Днї Балинта Вуйкова“ у орґанизациї Горватскей читальнї зоз Суботици, 7. октобра у просторийох суботицкей Городскей библиотеки отримани и Литературни салон на хторим представена тогорочна литературна продукция на горватским язику, як и поезия вибраних писательох – представительох рускей националней заєднїци.

О новей литературней продукциї на горватским язику у Войводини бешедовали филолоґиня Клара Дулич Шевчич, директор Заводу за културу войводянских Горватох др Томислав Жиґманов, новинар тижньовнїка „Хрватска риєч“ Давор Башич Палкович, як и модераторка програми Катарина Челикович, хтора насампредз гуторела о тогорочним чишлє часописа „Нова риєч“ у хторим, медзи иншим, представени и пецеро руски поетове зоз своїма писнями.

Слово о писньох Ирини Гарди Ковачевич, Миколи Шанти, Олени Планчак-Сакач, Тамари Рончевич и Саши Сабадоша. О їх творчосци бешедовала заменїца главного и одвичательного редактора тижньовнїка „Руске слово“ Олена Планчак-Сакач, хтора и направела вибор рускей поезиї обявени у „Новей риєчи“, а пречитала и єдну свою писню. Планчак-Сакачову представела Катарина Челикович, хтора визначела интелектуалносц и високи досяг рускей поезиї.

