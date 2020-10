Представена кнїжка „Ноц на станїци Келети” Михала Рамача

НОВИ САД – Найновша кнїжка Михала Рамача „Ноц на станїци Келети” („Noć na stanici Keleti”), представена вчера, 1. октобра, на Ладї „Цепелин” у Новим Садзе, у рамикох Новосадского литературного фестивалу „Розгварки о любови ґу читаню”.

О Рамачовей кнїжки бешедовали писателька Радмила Ґикич Петрович, професор др Кристиян Екер зоз Филозофского факултету у Новим Садзе, длугорочни Рамачов приятель и колеґа, як и редактор фестивала Дьордє Рандель, и сам автор.

Слово о кнїжки крадких приповедкох у хторих автор розпатра подїї и случованя на „наших” балканских, и ширше, просторох восточней Европи, хронїчно нєстабилних и нєкадрих учиц на власних гришкох. Часови рамик, тематика, жанровске одредзенє та и алтер-еґо наратора-автора у Рамачових приповедкох широки и рижнородни алє, як визначели шицки бешеднїки на промоциї, скоро у каждей, як константа присутни и препознатлїви авторов печац хтори пошлїдок и резултат таланту и богатого животного и новинарского искуства. Його, як перше, характеризує схопносц припатрача и приповедача, дзе Рамач на основи єдного деталя реконструує дух и сущносц цалей епохи. Други, вельо ридши квалитет тей прози же автор нє наказує, нє надрилює даяку свою систему вредносцох лєбо идеолоґию як єдину правдиву. Место того, вон каждому читательови охабя можлївосц най го ґу заключком водзи його власни морални компас хтори, кед є исправни, вше укаже на универзални вредносци.

Кнїжку Михала Рамача „Ноц на станїци Келети” Видавательна хижа „Академска кнїжка” зоз Нового Саду обявела ище на яр, алє є пре актуалну ситуацию з епидемию вирусу корона читательней публики и литературней явносци аж тераз урядово представена. Промоция була добре нащивена и потвердзела стару правду же тото цо ше длуго чека, баржей ше ценї и почитує.

