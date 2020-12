Презентовани и кнїжки за старших

РУСКИ КЕРЕСТУР – После промоциї кнїжкох за дзеци, вчера у Доме култури у Руским Керестуре, отримана и промоция нових кнїжкох за старших, у рамикох 27. Културней манифестациї Костельникова єшень.

Манифестацию отворел одвичательни редактор НВУ Руске слово и модератор програми Микола Шанта, хтори перше привитал академика Юлияна Тамаша. Вон з тей нагоди патрачом представел свою кнїжку приповедкох Триски з велькей души, апокрифи з Бачкей и дияспори, а потим академик Тамаш представел и пияти том позбераних творох Гавриїла Костельника под насловом Чловек и швет, филозофия и социолоґия.

О кнїжки поезиї Славка Виная Уровнї свидомосци, бешедовал рецензент Миронь Джуня, док Адриана Надь пречитала рецензию Ивана Сабадоша.

Шлїдуюци ше, патрачом, прейґ видео биму, представел Славко Роман Рондо, автор кнїжки писньох З видлами до шиї, за хтору рецензию написала Каролина Джуджар, а пречитала ю Адриана Надь.

Окрем спомнутих кнїжкох, на вчерайшей Манифестациї, редактор Шанта представел и моноґрафске виданє „Руске слово 1945-2020” хтору пририхтал Дюра Латяк, а хтора обявена з нагоди 75-рочнїци тей Установи, як и Руски християнски календар за 2021. рок зоз хторим означена и 100-рочнїца друкованя першого Руского календара.

На концу, у даскельо словох представена и кнїжка Мирона Жироша Бачванско-сримски Руснаци дома и у швеце, III\1 том, а окрем представяня авторох и їх дїлох, Манифестацию збогацел и маґистер дириґованя Мирко Преґун, хтори на клавиру виведол три композициї класичней музики.

Тогорочна Костельникова єшень, як уж визначоване, преношена онлайн прейґ Фейсбук ґрупи Дома култури, а знїмок будзе змонтировани зоз телевизийну камеру, и у наиходзацих дньох обявени на ют’юб каналу Дома култури.

На концу програми, одвичательни редактор Микола Шанта шицких патрачох поволал же би и 3. часц Костельниковей єшенї, односно филм о Дньовки, провадзели нєшка на 19 годзин, хтора будзе емитована на МАК-овим Ют’юб каналу.

