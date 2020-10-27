Презнєйце нашу апликацию за мобилни телефони

НОВИ САД – Апликацию за мобилни телефони нашей Установу, котра после трох рокох ознова поставена до популарней предавальнї апликацийох Ґуґл плей (Google play), мож презняц до своїх телефонох.

У апликациї годно пречитац вистки з катеґорийох Руске слово, Рутенпрес, МАК, як и колумни наших стаємних сотруднїкох.

Апликация предвидзена за хасновательох андроид оперативних системох на своїх телефонох и таблетох.

Апликация безплатна, а мож ю зняц на телефон так же ше пойдзе на https://play.google.com и удурка ше Ruskeslovo.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)