Презнєйце нашу апликацию за мобилни телефони

После трох рокох, Новинско-видавательна установа „Руске слово” ознова направела свою апликацию за мобилни телефони у популарней предавальнї апликацийох Ґуґл плей (Google play).

У апликациї мож пречитац вистки з катеґорийох Руске слово, Рутенпрес, МАК, як и колумни наших стаємних сотруднїкох.

Апликация предвидзена за хасновательох андроид оперативних системох на своїх телефонох и таблетох.

Плануєме у наиходзацим чаше обезпечиц и хасновательом иос оперативних системох же би превжали апликацию, як и други новосци.

Апликация безплатна, а мож ю зняц на телефон так же ше пойдзе на https://play.google.com и удурка ше Ruske slovo.

Най здогаднєме, пред трома роками НВУ „Руске слово”, вєдно зоз НВУ „Глас люду”, участвовала у проєкту котри нам обезпечел таку апликацию. Проєкт тирвал єден календарски рок, а апликацию зняли вецей як 200 читаче.

(Опатрене 6 раз, нєшка 6)