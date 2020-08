Прейґ океану живот лагодни, алє пребарз швидки

О його дворочним искустве здобутим у Зєдинєних Америцких Державох, даскельо боки на паперу мало. Авантуристични дух, ризик, динамика живота з єдного боку, а з другого – жажда за роновагу, миром и ученьом.

Кед ше пред двома роками упутел на драгу до Америки Андрий Рац, родом з Руского Керестура, анї сам нє знал кадзи го драга поводзи. Знал лєм же його нємирному духу постало цесно у традицийним и конзервативним дружтве у Сербиї, та за свою дестинацию вибрал „жем можлївосцох”. До Америки пошол як студент, а кед му виза престала важиц, ризиковал и остал „на свою руку” з цильом же єдного дня достанє америцке державянство.

У тей хвильки ма социялне число, односно „Social security number”, прейґ хторого поряднє плаци порцию и леґално пребува у держави, лєм нє роби зоз роботну дозволу. Вон толкує же то анї нє таки проблем, понеже шицки роботи хтори Американци нє сцу робиц мож робиц без роботней дозволи, та охрабрує велїх людзох зоз швета пойсц праве там и понука им конкретни способ на хтори до заробку мож дойсц.

По одходу до Америки Андрий робел перше як келнер у готелу „Гаятˮ у Мериленду, потим одлучел преселїц ше до Лас Веґасу, до дакус, як гвари, либералнєйших крайох. Драгом обишол и препутовал цале заходне побрежє, а потим ше застановел у Калифорниї дзе започина свойо нєзвичайне роботне искуство у продукциї канабису.

САДЗЕНЄ ПОДОБНЕ ЯК И ПРИ ПАПРИҐИ

– У Калифорниї сом мешац робел на леґалней плантажи марихуани, и то було барз интересантне искуство. Место на хторим сом бул ше вола „Murder mountainˮ („Гора забойнїкˮ) прето же пред даскельома роками садзенє марихуани на тим месце було илеґалне, та було барз вельо однїманя кед ше закончело пресадзованє. Таке як кед би садзенє паприґи у Керестуре було илеґалне, и кед би людзе ускаковали продуковательом до двора и крадли пресаду паприґи – у франти започина приповедку о своїм искустве зоз садзеньом спомнутей рошлїни.

По приходу на плантажу, Андрий глєдал документи же би преверел чи робота леґална, та кед ше прешвечел, свойо вецейрочне искуство у польопривреди могол почац применьовац.

– Сам поступок садзеня марихуани нє даяки нєзвичайни и досц єдноставни. Мали зме осем пластенїки зоз пресаду хтору требало залївац, винїмац захорени лїсца, требало ю попирскац, отверац и заверац пластенїки, подобне як и зоз паприґу – толкує вон.

Числени плантажи, медзи хторима и тота на хторей и сам робел, були у власнїцтве Болгарох и Чарногорцох, зоз хторима ше познєйше и сприятелєл, а як гвари, у реґуларних дутянох дзе ше медзи иншим предаваю и продукти зоз канабису, а хтори ше находзели у горох даскельо километри оддалєни од населєних местох, нє було нєзвичайне чуц праве болгарску и чарногорску бешеду.

– Робота ишла барз добре, медзитим, проблем бул у тим же транспорт марихуани дакус законски закомпликовани, понеже допущене мале количество за преношенє тей рошлїни, та ше марихуана леґално продукує, алє нєлеґално транспортує – гвари Андрий и додава же садзенє тей рошлїни „вельки бизнисˮ, алє ше за тот пенєж людзе вельо и наробя.

– Роби ше 7 днї у тижню по цали дзень и нєт шлєбодни дзень, а вноци ше преверює пресаду. На спомнутих горох нєт анї драги анї струї, та зме ше туширали вонка на импровизованих тушох аж и по шнїгу, а струю зме доставали на акумулатор. Но, мож добре заробиц з оглядом на тото же роботи єст од марца та аж даґдзе по децембер. Роботнїк може заробиц коло 4 000 долари мешачно, а нє мушиш плациц анї змесенє, анї єдзенє. Вельки пенєж ту мож заробиц, окреме власнїки тих плантажох, медзитим чежко найсц леґалне место дзе ше будзе садзиц марихуану, понеже поглєдованє вельке, а полициї вше єст, та аж и геликоптери надпатраю тоти места. Як ми приповедали, пред коло пейцома роками кед геликоптери наишли, людзе сцекали, скривали ше, понеже шицко було нєлеґалне – приповеда Андрий.

После роботи на плантажи засицел ше пластенїкох, та одлучел пойсц до Сиєтлу, дзе и тераз жиє, а роботу нашол у италиянским ресторану, чийо главне шедзиско було у Лас Веґасу, дзе тиж робел. Робота нє чежка, плаца добра, лєпша як на плантажи, а тото цо йому найважнєйше – конєчно ма шлєбодного часу.

О АМЕРИКАНЦОХ

О предпрешвечньох же Американци любя пенєж и же у тей жеми нєт моралу, Андрий гвари же су нє далєко од правди, а прешвечує нас и же вельо лєпши квалитет нашого єдзеня нє мит, алє жива правда.

– Нє любим ґенерализовац, бо думам же вшадзи єст и добрих и злих, алє здобул сом упечаток и думам же нє гришим кед повем же у Америки кед би дахто умар на улїчки людзе би го заобишли, и предлужели далєй. Кажде ту патри лєм на себе, сушедство их нє интересує, жиєш през роботу, кельо пенєжи справиш, тельо вредзиш, и так направена система. Нє жию морално, пенєж им барз важни, алє нє мож их прето анї осудзовац, бо вони за лєпше нє знаю.

Иншак, ту досц узвичаєне видзиц вельо старшого, богатого чловека зоз младу дзивку. У нас медзилюдски одношеня иншаки, вецей ше стараме єдни о других, а вони того нє маю. Но, я им на богатстве нє завидзим. Можем лєм чежиц ґу тому же бим дацо научел од нїх, понеже су у правеню пенєжох барз схопни – приповеда наш собешеднїк, а од наших предносцох визначує, у першим шоре, квалитет єдзеня.

– Точне тото цо шицки тведза же у Америки єдзенє нєсмачне. Овоц як пластика, и ту лєм важне же би єдзенє крашнє випатрало, алє кед им жада дацо смачне, вони дзечни добре заплациц. Прето сом роздумовал як би добре було вивожиц нашо продукти зоз Сербиї до Америки, а упознал сом и чловека хтори ма дозволу за инпорт-експорт прейґ хторого бим любел витвориц тоту идею.

За два роки кельо є у Америки, Андрий Рац стретал рижни народи, здобул вельо познанства и животного искуства, и нє планує ше застановиц на тим. Интересує го власни духовни и тїлесни розвой, запровадзованє дисциплини и самоконтроли, одношеня медзи свидомосцу и физичним шветом инспировани зоз гиндуизмом и медитацию… Таки и подобни теми обрабяли велї, алє йому окреме инспиративни Robin Sharma, Bob Proctor и Tony Robbins. Кажде рано става на 4 и 45, ма предвидзени час од 20 минути за интензивни тренинґ, медитацию и писанє дньовнїка у хторим виражує подзековносц за шицко цо ма, бо як гвари „у живоце нє можеш напредовац кед ши нє подзековни за тото цо уж маш”.

– Док ше закончи шицко тото зоз корону, плануєм ше преселїц до Сан Диєґа, у хторим ше находзи гиндуистични храм, а понеже ме интересує медитация и вообще восточна филозофия, любел бим жиц там як монах и преучовац моци розуму. Прицагує ме спиритуалносц Индиї, понеже гиндуистична релиґия то єдина релиґия хтора нє ма главного поглавара. Прицагує ме идея же можеме контроловац сами себе през власни розум, през медитацию, моц пост-диєти и нутриционизем. Думам же зоз своїм розумом можеш вельо того пременїц, уплївовац на свойо цело и здравє, дойсц до одвитох хтори заходна медицина нє дава.

У Сербиї ше затераз нє видзим, алє понеже ми там фамелия и приятелє, моя прешлосц там, и вше будзе постояц цошка цо ме вяже за ню – закончує Андрий.

ПОМОЦ ЗА ОДХОД

– Пренашол сом способ по хторим би людзе з наших просторох могли присц леґално робиц до Америки. Виза „H2Bˮ ше достава кед ше идзе робиц на Аляску, медзитим пре „дзируˮ у закону кажде хто достанє роботну визу за Аляску, може кед уж сцигнє на Аляску пременїц авион и присц до Сиєтлу, а роботна виза и социялне число му оставаю, та роботу мож найсц и индзей. Кед дакому треба подробнєйши информациї, може зо мну контактовац прейґ дружтвених мрежох – гвари Андрий.

