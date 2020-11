РУСКИ КЕРЕСТУР – У парохиї св. оца Миколая наютре ше предлужує сериял преподаваньох пароха о. Михайла Малацка на тему шейсц Бжаженствох на гори. На шоре 6. блаженство – Блажени чистого шерца, бо вони увидза Бога.

Преподаванє будзе у просторийох Каритасу по вечаршей Служби Божей коло 18 годзин. И на тот способ вирним нагода пририховац ше за наиходзаце швето Крачуна.

