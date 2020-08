Преселєнє до Нового Саду (VIII)

Треци розвойни период, або фазу (1965–1985), характеризує релативно стабилна материялна основа и континуоване звекшованє обсягу видавательней дїялносци. У тей фази приходзи до видзельованя видаваня учебнїкох, котре преходзи до компетенциї новооснованого Покраїнского заводу за видаванє учебнїкох у Новим Садзе. Концом 1966. року знова почина виходзиц часопис „Шветлосц”, a видаванє кнїжкох постава состойна часц рядовей дїялносци тей нашей видавательней хижи. Од 1. юния 1972. року почина ше зоз видаваньом младежского мешачного часопису „МАК”, а технїчни квалитет шицких виданьох ше злєпшує.

Концом 1967. року почина процес видвойованя Друкарнї до окремней роботней орґанизациї, а остаток подприємства, тиж як нова фирма, поступно ше почина пресельовац до Нового Саду, дзе єй од 6. фебруара 1968. року и официйне шедзиско. Инициятива о преселєню меншинских политично-информативних гласнїкох настала у покраїнских политичних институцийох з цильом же би були блїжей при жридлох информованя. Намира була же би тоти гласнїки були „под єдним закрицом”, познєйше знова интеґровани до єдней зложеней орґанизациї здруженей роботи, алє зоз самостойним дїлованьом.

У чаше преселєня до Нового Саду роботни колектив видвоєней фирми „Руского слова” мал лєм 11 членох. Так на дзень 6. фебруара 1968. року стаємно були заняти: Дюра Латяк (директор и главни и одвичательни редактор новинох „Руске слово”), Янко Рац (главни и одвичательни редактор часопису „Пионирска заградка”), Дюра Папгаргаї (главни и одвичательни редактор часопису „Шветлосц” и редактор у видавательней дїялносци), Микола Скубан (новинар и технїчни редактор), Юлиян Каменїцки (новинар и фоторепортер), Любомир Рамач (новинар), Ирина Гарди (познєйше одата Ковачевич, новинар), Иван Терлюк (новинар), Иван Бесерминї (новинар), Мария Гарди (познєйше одата Биндас, обрахункови службенїк) и новоприята Мелания Павлович (шеф рахунководства).

РОЗВОЙ НАШОГО НОВИНАРСТВА

Тота треца розвойна фаза облапя полни два децениї. Док подприємство було у Руским Керестуре, на початку тей фази, гоч уж материялни условия були злєпшани, кадрови розвой бул спомалшени. Причина була у тим же новинарство як професия у нашим народзе нє було афирмоване, та ше мале число младих кадрох зa тоту професию опредзельовало. Анї биванє у валалє за младих интелектуалцох нє було атрактивне. Ґу тому, анї новинарски плаци нє були прицагуюци. Просвитни роботнїки, з котрих ше теди вербовало найвекше число новинарского кадра, теди мали подобни, або аж и векши плаци як новинаре у „Руским слове”, робота им нє вимага путованя на терен, а ґу тому, лєгчейше доходзели до ришованя квартельного проблема. Зоз преселєньом до Нового Саду звекшал ше угляд наших новинарох и новинарства як професиї, а и живот у городзе постал прицагуюцши за млади новинарски кадер. Лєгчейше ше ришовало и квартельни проблеми.

Зоз потераз виложеного мож заключиц же по 1948. рок новинарство як професия у нас нє исновало, алє ше новинарски роботи окончовало волонтерски. Од 1948. по 1965. рок у Редакциї „Руского слова” и другей периодики ше зоз новинарством професийно занїмали кратши або длугши час: инж. Штефан Чакан, Дюра Варґа, Любомир Такач, Дюра Сопка, Янко Виславски, Владимир Рогаль, Владимир Костелник, Владимир Шанта, Михайло Горняк, Василь Мудри, Микола Скубан, Дюра Латяк, Владимир Ґаднянски, Мирон Жирош, Дюра Папгаргаї, Янко Рац, Юлиян Каменїцки, Йозефина Фа, Ирина Гарди, Юлиян Рамач и Янко Хромиш.

У периодзе 1965–1981, у Редакциї кратши або длугши час робели: Дюра Латяк, Микола Скубан, Владимир Ґаднянски, Дюра Папгаргаї, Янко Рац, Юлиян Каменїцки, Ирина Гарди-Ковачевич, Юлиян Пап, Любомир Рамач, Микола Москаль, Иван Терлюк, Штефания Ходоба, Иван Бесерминї, Владислав Надьмитьо, Янко Бучко, Дюра Пап, Мирон Канюх, Микола Кучмаш, Владимир Горняк, Дюра Папуґа, Михайло Симунович, Владимир Медєши, Любомир Медєши, Мирослав Цирба, Михал Рамач, Гавриїл Рац, Любомир Сопка, Дюра Винаї, Ярослав Комбиль, Мирослав Кетелеш, Ксения Миячич, Гавриїл Колєсар, Яким Пушкаш и Штефан Чакан.

ВЕЛЇ ПРЕШЛИ ПРЕЗ „РУСКЕ”

У Новинско-видавательней роботней орґанизациї „Руске слово” у Новим Садзе, як цалосци, подрозумююци при тим шицки служби, од 1968. по 1985. рок кратши або длугши час на рижних роботних местох робели вецей як 60 особи. Спрам списку Матичней кнїжки занятих у подприємстве то були: Дюра Латяк, Мелания Павлович, Янко Рац, Дюра Папгаргаї, Любомир Рамач, Микола Скубан, Иван Бесерминї, Иван Терлюк, Юлиян Каменїцки, Ирина Гарди-Ковачевич, Мария (Гарди) Биндас, Юлиян Пап, Терезия Папгаргаї, Микола Сеґеди, Евґений Чакан, Микола Москаль, Штефания Ходоба, Микола Кучмаш, Мария Пастернак, Ярослав Комбиль, Владимир Колєсар, Любомир Медєши, Штефан Чакан, Мирон Канюх, Янко Бучко, Владислав Надьмитьо, Мирослав Кетелеш, Цецилия Стрибер, Дюра Пап, Гавриїл Рац, Михайло Микита, Юлиян Тамаш, Дюра Когут, Михайло Рамач, Мария Дудаш, Любица Малацко, Михайло Варґа, Леона Чопич, Ксения Миячич, Любомир Сопка, Йоаким Пушкаш, Гавриїл Колєсар, Мелания Балїнт, Любица Гудак, Мирослав Цирба, Ирина Натюк, Дюра Папуґа, Владимир Горняк, Михайло Симунович, Емил Отрупчак, Ґеновева Русковски, Дюра Винаї, Мария Будински, Янко Сабадош, Владимир Медєши, Владислав Дудаш, Михайло Зазуляк, Наталия Дудаш, Мелания Римар, Мирон Горняк-Кухар, Славица Тамаш и Весна Гайдук-Семан.

На початку авґуста 1985. року Новинско-видавательна орґанизация „Руске слово” Нови Сад у своїм составе мала 5 редакциї и Заєднїцки служби як окремну єдинку здруженей роботи. Цали тот роботни колектив бул конституовани як орґанизация здруженей роботи без основних орґанизацийох. Кажда редакция представяла окремну єдинку здруженей роботи зоз заокруженим продукцийним задатком. Доходок ше витворйовало на уровню цалей роботней орґанизациї.

КАДРОВИ СОСТАВ ПО ЄДИНКОХ ЗДРУЖЕНЕЙ РОБОТИ

ЄЗР Редакция новинох „Руске слово”: Ирина Гарди-Ковачевич (главни и одвичательни редактор), Юлиян Каменїцки, Дюра Пап, Михайло Симунович, Любомир Сопка, Михал Рамач, Мирослав Цирба, Владимир Медєши, Владислав Дудаш, Славица Тамаш, Иван Терлюк, Мелания Римар, Мирон Горняк-Кухар и Весна Гайдук-Семан.

ЄЗР Редакцийни сервис: Иван Бесерминї (руководитель), Евґений Чакан (язикови редактор), Ирина Натюк (лектор-редактор), Емил Отрупчак (технїчни редактор), Микола Скубан (технїчни редактор виданьох котри ше друкую у Руским Керестуре и коректор), Гавриїл Рац (фоторепортер), Цецилия Стрибер (дактилоґраф).

ЄЗР Редакция „Пионирска заградка”: Янко Рац (главни и одвичательни редактор) и Микола Сеґеди (редактор).

ЄЗР Редакция часопису „МАК”: Гавриїл Колєсар (главни и одвичательни редактор) и Дюра Винаї (новинар).

ЄЗР Редакция видавательней дїялносци: Дюра Латяк (главни и одвичательни редактор) и Владислав Надьмитьо (редактор).

ЄЗР Редакция часопису „Шветлосц”: Дюра Папгаргаї (главни и одвичательни редактор).

ЄЗР Заєднїцки служби: Любомир Рамач (директор), Мелания Павлович (руководитель рахунководства), Мария Пастернак (финансийни кнїжководитель), Мария Биндас (кнїжководитель ликвидатор), Любица Малацко (кнїжководитель-касир), Микола Кучмаш (референт предплати и предаваня) и Михал Варґа (маґазинер и воєно-административни референт).

(Предлужи ше)

