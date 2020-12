Преславене Миколая, наютре Крачунска споведз

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вирни парохиї св. оца Миколая у Руским Керестуре вчера преславели швето св. оца Миколая, а пред шветом Миколай наймладшим подзелєл дарунки. Наютре, на швето Непорочне зачатиє, будзе и Крачунска споведз.

Всоботу пред шветом у катедралней церкви Миколай подзелєл наймладшим 200 дарунки, хтори финансовали родичи, а коло 70 подаровани дзецом з фамелийох у потреби хтори даровала парохия и парохиянє.

Пре епидемиолоґийну ситуацию того року нє була пригодна програма, алє на 12 годзин лєм Миколай з ангелами дочековал дзеци хтори уходзели поєдинєчно до церкви, а при тим почитовани шицки защитни мири.

Наютре у керестурскей парохиї швето Непорочнє зачатиє Богородици, а источашнє будзе и Крачунска споведз за парохиянох у трох Службох Божих, на 8, 10 и 17 годзин. Як поволал парох о. Малацко, нагоду за Споведз треба же би вихасновали шицки вирни, окрем младих и дзецох, бо за нїх будзе Крачунска споведз на нєдзелю 20. децембра од 11 годзин и на дзецинскей Служби Божей на 11, 30 годзин.

Стари и хори парохиянє св. Тайни Споведзи и Евхаристиї, пред шветом Крачуна прияли у своїх домох прешлого пиятку.

