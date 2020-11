Преславене храмове швето у Бачинцох

БАЧИНЦИ – Церква и вирни всоботу, на швето Святого апостола и євангелисти Луки, преславели храмове швето Кирбай зоз Шветочну кирбайску Службу Божу.

Богослуженє предводзел о. Юлиян Рац, протоєрей ставрофор и парох з Нового Саду у сослуженю о. Владислава Варґу, парохом зоз Сримскей Митровици, о. Владимира Еделинския Миколки, парохом з Беркасова, домашнього пароха о. Дарка Раца, як и паноца зоз Селенчи о. Доминика Ралбовского и монахом Алойзия Павловича зоз Заклопачи при Беоґраду.

У казанї о. Юлиян Рац визначел значносц апостола и євангелисти Луки за церкву и додал же вон бул приятель зоз апостолом Павлом и научовал и ширел Христову виру по швеце и предлужел научовац и после шмерци апостола Павла.

После Служби Божей бул традицийни обход коло церкви зоз читаньом Євангелийох и на концу одшпиване Многолїствиє.

Пре пандемию вируса корона у церкви було менєй паноцох и вирних як потераз.

