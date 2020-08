Кирбай у Бикичу преславени з трома паноцами

БИКИЧ – Церква и вирни и Бикичу вчера, на швето Успения Пресвятей Богородици, у народзе познатше як Велька Матка Божа, преславели храмове швето Кирбай зоз шветочну Службу Божу хтору предводзел о. Михайло Режак, декан сримски и парох у Шидзе, а сослужели о. Владислав Варґа, парох зоз Сримскей Митровици и домашнї парох о. Владимир Еделински Миколка.

О. Владислав Варґа у Служби наказовал и визначел значносц Мацери Божей у християнским живоце бо, як гварел, вона вше з нами гоч зоз душу и целом пошла на нєбо.

О. Владимир Еделински Миколка подзековал паноцом о. Режакови и о. Варґови же пришли возвелїчац Кирбай и вирним винчовал щешлїви и благословени Кирбай, а на концу одшпиване многолїтствиє.

