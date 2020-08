Преславени Кирбай у Коцуре

КОЦУР – Вчера, 28. авґуста, у коцурскей грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици преславене храмово швето – Кирбай.

Архиєрейска Служба Божа у грекокатолїцкей церкви з нагоди швета Успения Пресвятей Богородици почала на 10 годзин. Парохиянє котри нє були у можлївосци присуствовац, Службу Божу могли провадзиц на Фейсбук боку коцурскей церкви.

Вельку Службу Божу служел и бул казательник о. др Яков Кулич, а сослужели коцурски парох о. Владислав Рац, капелан о. Данил Задрепко и єромонах о. Дамян Кича парох кулски. По Служби Божей, шлїдзел и обход коло церкви котрому присуствовали числени парохиянє.

Пре хвилькову епидемиолоґийну ситуацию, Кирбай того року прешол без вашарскей часци, а тиж и без забавного парку. Без огляду на тото, Коцурци дочекали госцох, родзину и приятельох, а млади место за розвагу нашли у баштох валалских кафичох котри понукали музику за шицки смаки, а робели и после 20 годзин.

