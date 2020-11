Преславени и Кирбай у коцурскей римокатолїцкей церкви

КОЦУР – На швето Шицких святих по григориянским календаре вчера, 1. новембра, у римокатолїцкей церкви у Коцуре преславени Кирбай. З нагоди того швета числени парохиянє нащивели римокатолїцку церкву.

Кирбайску Службу Божу на 11 годзин служел домашнї, управитель, о. Карло Сабадї, а сослужели грекокатолїцки священїки – парох коцурски о. Владислав Рац и о. др Яков Кулич. Служба служена на мадярским и горватским язику.

Парохиянє и того року на швето Шицких святих на гробох своїх покойних палєли швички. Тот обичай превжали шицки валалчанє, та окрем вирних римокатолїкох, швички палєли и вирни на гробох покойних на грекокатолїцким и на православним теметове.

Нєшка у каплїчки на римокатолїцким теметове будзе служена Служба Божа за шицких покойних, а потим буду пошвецани гроби.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)