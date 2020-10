Преславени треци Кирбай

СРИМСКА МИТРОВИЦА – Парохия у Сримскей Митровици преславела свой треци Кирбай. Перши бул у януару св. Антония Пустиняка, котрому пошвецени лїви олтар, вец главни Кирбай на Вознесениє и треци 14. октобра Покрови, котрей пошвецени прави олтар, а на икони цала подїя зоз 10 вику зоз св. Андрейом Юродивим и Епифанийом зоз вирнима у церкви Влахерскей Богородици коло Чарного Моря у Царгороду.

Митровчанє ше зишли у красним чишлє, а фамелия Романових, котри походза зоз Старого Вербасу дзе ше слави Покров, того дня пред Службу пошвецели и славски колач, бо тримаю Славу Покрови Богородици.

После малого аґапе, вирни по обичаю одслужели и парастос за шицких вирних на Руским теметове у Ференцовей каплїци Покрови Пресвятей Богородици.

