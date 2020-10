Прешвечлїва побида Бачинчаньох процив Синдєличу

ШИД – У осмим, предостатнїм колє єшеньскей часци першенства Општинскей фодбалскей лиґи Шид, ОФК Бачинци дома прешвечлїво победзели Синдєлич зоз сушедного Ґибарцу зоз 5:2.

Ґраничар победзел Борец зоз 6:3, Напредак у Вашици победзел ОФК Бинґулу зоз 6:0, до змаганє помедзи Єдинства (Лю) и Омладинца одложена и будзе бавена 1. новембра на 14 годзин. У тим колє шлєбодна була екипа Єдинства (М).

У дзевятим колє, на нєдзелю, у Моровичу Єдинство дочекує ОФК Бачинци, Борец дочека Напредак, Синдєлич будзе домашнї Єдинству (Лю), Омладинєц привита Ґраничар, а шлєбодни будзе ОФК Бинґула.

