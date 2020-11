Прешвечлїва побида домашнєй екипи

ЖАБЕЛЬ – У сушедским змаганю котре одбавен внєдзелю, 15. новембра, у Жаблю, ФК Бачка 1923 зоз Дюрдьова поражена од домашнєй екипи ЖСК Жабель и то зоз резултатом 4:1 (2:0).

Ґоли за домашню екипу посцигли Оґнєн Клисура у 30. минути, Урош Топич лєм осем минути познєйше, Александар Боґданов ґол посцигнул у 53. минути, а штварти и остатнї ґол на тим змаганю посцигнул Илия Кронич у 71. минути. Єден єдини ґол за екипу ФК Бачка зоз Дюрдьова пред конєц змаганя посцигнул Душан Тривунович у 87. минути.

Зоз тим пораженьом Бачка спадла на седме место на таблїчки, а хвильково ма 28 боди. Шлїдуюце, алє и остатнє змаганє у тей полусезони, Бачка будзе бавиц на домашнїм терену 22. новембра на 13 годзин процив ФК Партизану.

