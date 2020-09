Прешвечлїва побида Русинових кадетох

РУСКИ КЕРЕСТУР – После одбавеного 1. кола Окружней кадетскей лиґи, кед фодбалере Русину поражени на госцованю од екипи з Червинки, у 2. колу хторе одбавене всоботу 29. авґуста на домашнїм терену, кадети ФК „Русин” зазначели побиду процив ФК „Младосцˮ зоз Апатину з резултатом 6:1 (3:0).

Такой на початку, уж у 10. минути, ґол за Русин дал Надь, потим у 35. и 40. минути схопни Джуджар дал ище два ґоли за Русин. У другим полчасу, гоч процивнїки з Апатину зменшали розлику на 3:1, а мали и нагоду зоз пеналу дац други ґол, на концу ше им то заш лєм нє удало. У другим полчасу, ище три ґоли за Русин дали ознова Джуджар, Тома и Стричкко, а у самим бависку Русинових фодбалерох обачлїве було лєпше додаванє, одлучнєйши напади прейґ кридлох, як и добре преруцованє чежиска бависка з єдного на други конєц терену.

За Русин бавели: Чордаш, Драґутинович, Дудаш, Чонка, Стричко, Джуджар, Иличич М., Няради, Бики, Ковачевич, Иличич Л., Тома и Надь, а пре приватни обовязки змаганє препущели Зорич, Попов и Бодянец зоз хторима би екипа була ище моцнєйша.

У шлїдуюцим колє кадети би требали госцовац у Оджаку процив ФК „Текстилацˮ, алє пре запровадзену позарядову ситуацию у тей општини, постої можлївосц же Русин будзе домашнї.

О два тижнї збудзе ше дерби змаганє кед Русин дочека моцни клуб зоз Бачкого Петровцу, хтори селектовани зоз озбильнима бавячами з вецей околних местох тей општини.

