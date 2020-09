ДЮРДЬОВ –На фодбалским терену „Бачка“, внєдзелю 30. авґуста, отримане першенствене змаганє трецого кола Новосадскей лиґи у котрей ше стретли ФК „Бачка 1923“ зоз Дюрдьова и ФК „Футоґ“ зоз Футоґу.

ФК „Бачка 1923“ зазначела одлични успих на тим змаганю зоз посцигнутима пейц ґолами котри дали: Деянович Стефан (2), Роґич Милан, Тривунович Деян и Проданов Миленко.

Пре почитованє епидемиолоґийних мирох, змаганє було орґанизоване без публики.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)