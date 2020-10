Прешлого викенду було отримане змаганє у вареню котлїка

РУСКИ КЕРЕСТУР – Всоботу, 3. октобра, рибаре Здруженя спортских рибарох (ЗСР) Коляк уж по треци рок за шором орґанизовали змаганє у вареню рибового котлїку, на котрим участвовали дванац екипи.

З оглядом на епидемиолоґийну ситуацию, ЗСР Коляк того року ище нє орґанизовал анї єдно змаганє або стретнуце. Пре злєпшанє цалосней ситуациї и по спатраню на орґанизованє подобних сходох у других местох општини Кула, руководство Коляку ше одлучело орґанизовац тото змаганє.

На змаганю участвовали дванац екипи у чиїм составе були кухар и пецеро члени. Перше место завжала екипа Цуки чийо члени зоз Крущичу, другопласовани були Парасти зоз Лалитю, а треце место завжали Приятелє Керестура мишаного составу чийо члени були зоз Керестура и Кули.

Фахови жири, котри зоз тайним гласаньом и бодованьом смаку, фарби, гусцини и увареносци меса одлучовал же чий котлїк найсмачнєйши, бул у составе − Михайло Костелник, Никола Хрин и Юлин Винаї.

Перши три места наградзени зоз погарами и дипломами, а присутне було и красне число публики. Шицки забавяли музиканти Коцурски бетяре, та ше друженє предлужело до позних пополадньових годзинох.

