Пре позарядову ситуацию од нєшка заварта Спортска гала

РУСКИ КЕРЕСТУР – Пре позарядову ситуацию хтора вчера преглашена на териториї општини Кула, од нєшка заварта и Спорска гала, дознава Рутенпрес у Месней заєднїци Руски Керестур.

Як познате, позарядова ситуация преглашена пре погоршану епидемиолоґийну ситуацию, та одлука о завераню гали мушела буц принєшена по тей основи. На тот способ гала будзе до дальшого заварта за спортистох и рекреативцох рижних ґенерацийох хтори ту тренираю у вецей як 10 клубох СД Русин и рижних других спортских и рекреативних ґрупох.

