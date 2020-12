ШИД – Општина Шид, як партнер нємецкей орґанизациї ҐИЗ, достала штири електро-бициґли за потреби служби хтора ше стара о старих особох и дзецох з окремнима потребами хтори нащивює у їх обисцох.

На дарунку подзековал и бициґли приял Небойша Илич, помоцнїк предсидателя Општини Шид.

