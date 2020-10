Прилапени Закончуюци рахунок буджета за прешли рок

ШИД – На вчерайшей схадзки одборнїки Скупштини општини Шид принєсли одлуку о Закончуюцим рахунку буджета за 2019. рок з хтору приходи виношели 1.062.989.000 динари, розходи 1.082.249.000 динари, а минус у општинскей каси виношел 19.260.000 динари.

Вигласани и одлуки о дїлованю явних подприємствох „Водовод“, „Стандард“, Явне ошвиценє, услуги и отримованє“, Заводу за урбанизем, як и Музею наївней уметносци „Илиянум“, Ґалериї малюнкох „Сава Шуманович“, Културно-образовного центру, Центру за социялну роботу, Туристичней орґанизациї и Установи за физичну културу и спортску рекреацию „Партизан“.

Тиж СО розришела директорку Музею наївней уметносци „Илиянум“ Любинку Пантич, а потим ю меновала за директорку за наступни штири роки.

Одборнїки вигласали и одлуки о вименкох и дополнєньох Плана ґенералного реґулованя Шиду, як и Плана детального реґулованя централней зони Шиду и вецей маєтно правни одлуки зоз своєй компетентносци.

