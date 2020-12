Прилапени предклад буджету за 2021. рок

ЖАБЕЛЬ – На схадзки Скупштини општини Жабель отриманей стреду, 9. децембра, усвоєни предклад буджету за наиходзаци 2021. рок котри виноши 774 милиони динари.

На схадзки було слово о тим же у новим року фокус будзе унапрямени на санацию локалних драгох, як и на реконструкцию водоводней мрежи у тей општини. Буджет ше тиж одноши и на финансованє образовних установох, Дома здравя, Центра за социялну роботу, як и других дружтвох и здруженьох.

Од вкупно 21 одборнїка, присутних на схадзки було 18, котри єдногласно вигласали прилапйованє предкладу буджету за 2021. рок.

