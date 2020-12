Припознанє за труд, витирвалосц, за окремни дар

У нашей фирми зачувани добри стари обичай же на кажди єй родзени дзень звичайно єдни другим укажеме почитованє, додзелїме награди. Тогорочни 75. по шоре, прешол чежше як потераз, алє врацел виру и надїю же робота з хтору ше занїмаме, тото цо робиме, вреднєйше и тирвацше од єдноставного живота, одходу на роботне место и врацаня дому. Єдна з наградзених и Ясна Ковач, руководителька финансийно-рахунководствених роботох у НВУ „Руске слово”.

З рока на рок додзельовани новинарски награди за уложени труд и закладанє, за рубрики, обєктивне информованє… Того року награда по першираз додзелєна и комушик хто нє з новинарскей бранши. На предклад директора Бориса Варґи, а у обгрунтованю награди, у наших новинох медзи иншим остава записане же ше Ковачова роками стара же би администрация НВУ „Руске слово”, робела як годзинка, а Установа добре и на час вимирйовала свойо обовязки пред державу, партнерами и занятима… А цо то тото цо Ясну окреме видвоює у тей роботи? То єй професийносц и озбильносц у водзеню административних роботох, то колеґиялносц хтору нє розвил кажде, щира порада, алє то уж окремни дар…

Тото цо Ясна роби обачели и други хтори ше розумя до тей, нєлєгкей роботи, а єден з нїх бул и Йоаким Голик, длугорочни предсидатель Надпатраюцого одбору „Руского слова”, хтори з вельким довирийом до Ковачовей кажди раз пред новим роком подцаговал смужку и давал „желєнє шветло” вше кед слово о финансийним дїлованю нашей фирми.

Награда, без роздумованя, пошла до правих рукох, а ниа, цо о нєй дума єй добитнїца:

ДОЖИВОТНИ МАРАТОН

– Кажда награда цошка гутори, и мнє особнє наисце значи прето же хтошка обачел мой труд и закладанє, алє мушим повесц же то нє лєм моя заслуга. У административней єдинки заняти ище двойо дипломовани економисти и диплимована правнїца, так же тота наша робота, наисце тимска. Тото цо у тей роботи барз важне, то довириє хторе у тим тиму маме єдно ґу другому. Нє кажде ма щесца у своєй роботи, таке яке мам я, а то же ше можем опрец на моїх колеґох и буц на мире же робота будзе добре покончена и кед я пре гоч котри причини нє можем буц у фирми – гвари Ясна, позната по своєй педантносци, алє и велькей осторожносци кед слово о шицких роботох, а окреме у писаню проєктох.

У спомнутей роботи тиж барз важне усовершованє, нєзаобиходни курси, алє и нєпреривне провадзенє новинох у держави, односно законох и велїх других предписаньох на дньовим уровню. И прето Яснова робота здабе на доживотни маратон шицкого цо у роботи потребне же би тот маратон настал и обстал, а то окрем спомнутей одвичательносци, упартосци и дошлїдносц и нєпреривна робота на себе.

УКЛАДАНЄ ДО ЗНАНЯ НЇҐДА НЄ ТРОШОК

А чи так задумовала свою роботу кед ше после законченей Основней школи и Ґимназиї „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре уписала на Економски факултет у Суботици, Универзитету у Новим Садзе, Ясна Ковачова щиро гвари:

– Видзи ше ми же озда кажде хто дипломує на Економским факултету, себе видзи на роботи у даєдней банки, або фирми хтора ше преважно занїма з финансиями. Так було и зо мну. А, живот иншак сцел. Пошвидко сом достала роботу у „Руским слове” и нє бануєм. У моїм фаху, правда, вше ше треба усовершовац и то бим мушела робиц гоч дзе. А укладац до знаня, то нїґда нє трошок, алє вше инвестиция.

У ФАМЕЛИЇ ВАЖНА ПОРАДА

Ґу шицкому тому цо спомнуте, за и опрез Яснового мена мож дописац –витворена жена. Вона супруга и мац двоїх успишних дзецох, Мижа и Кристини. И вона и єй супруг Михал, обидвойо родом з Руского Керестура, алє су, так повесц, од студийох у варошу. Ту, у Новим Садзе започал їх заєднїцки живот, ту перши крочаї справел перше їх син, хтори нєшка у осмей класи. Успишни у школи з найвисшима оценами вон уж роздумує о примацим испиту о даскельо мешаци, док його младша шестра ма ище часу. Вона у пиятей, заинтересована за велї активносци, найбаржей за джез балет хтори тренира уж седми рок.

Мож повесц же родичи, Ясна и Михал, можу кус оддихнуц, бо їх дзеци повирастали, и уж их нє так як дакеди треба розвожиц по варошу, можу то и сами. А нє вше було так.

– Дзеци як дзеци, и нашо були заинтересовани и за спорт, алє и за други активносци, ходзели на годзини руского язика, а кед ту додаме и родзени днї їх парнякох, було наисце и таке же зме ше зоз супругом вше мушели радзиц хто кеди бере хторе дзецко, шеда до авта и дзе го одвожи и привожи. Тот хто ма, лєбо мал мали дзеци у варошу, зна добре як то випатра, и нє вше лєгко ускладзиц шицки обовязки и активносци. На щесце, обидвойо гонїме авто, и то єдна предносц хтора нам ше здала док дзеци були мали – гвари Ясна, а єй супруг Михал надпомина же велька помоц кед ше мож єдно на друге опрец, а ище векша, кед вше и у каждей хвильки могли раховац на помоц бабох и дїдох, родичох керестурских.

Нєт вельо таки фамелиї, окреме у векших варошох, за хтори мож повесц же при своїх дзецох розвили свидомосц же и вирски живот, тиж барз важни. И Мижо и Кристина од самого початку доставали виронаучну, грекокатолїцку основу, алє ше вельо того одвивало дома у обисцу, дзе ше тот, духовни бок, нє занягало. Яснов супруг Михал уж пейц роки, так повесц цали мандат член Церковного одбору при церкви и парохиї святих апостолох Петра и Павла у Новим Садзе и гвари же тоту обовязку на себе приял праве прето же одрастал и видзел як його оцец тото кончел у Керестуре. Ясни мило же им ше удало на дзеци пренєсц тото цо основне, а як гвари, од нїх самих будзе завишиц як тоту виру буду далєй преглїбйовац.

И теди кед розгварка з колеґиню при концу, а нє закончена, док зме ище вше на „фамелийним терену”, нє мож ше нє опитац хтори би то слова були, або животни совит хтори би упутела своїм дзецом?

– Же би у шицким цо робя були дошлїдни и витирвали, верели себе, були сиґурни, почитовали себе и других… Чесна робота и труд, на концу ше вше виплаца.

ҐУ ТЕКСТУ, А НАКРАТКО

Ясна у „Руским слове” роби як руководителька финансийно- рахунководствених роботох од 2004. року. Фахово ше усовершує од 2006. кед здобула званє Овласценого рахунководителя. Член є Союзу рахунководительох и ревизорох Сербиї. Од 2019. року є член Роботного цела Националного совиту Проєктни биро. Участвовала у вецей проєктох Новинарскей асоцияциї Руснацох (НАР).

