Природа проблему

Остатнї случованя у Радио-телевизиї Войводини, хтора пре буджетски зрезованя муши одпущиц 200 дочасово занятих, младих и фахових людзох, ознова актуализовали „анї тадзи, анї тамаль” ситуацию у хторей ше длуго находзи Покраїнски явни сервис.

Наисце, анї у законодавстве анї у фаху нєт єдинствена дефиниция же цо то явни медийни сервис. Ище зоз студийох, запаметал сом єдну хтора ше ми видзи найєдноставнєйша, а ґу тому точна, хтора гвари же то медий у власносци гражданох хтори прави програму „о шицким, за шицких”. Значи, о рижних темох, гоч су можебуц нє интересантни и нє животно значни каждому, и за каждого поєдинца у авдиториюму, а нє лєм за комерциялно моцну цильну ґрупу, лєбо векшину популуса. Єдине огранїченє же тоти програми муша сполньовац продукцийни, етични и културолоґийни стандарди важаци у дружтве, и по можлївосци шириц их, преглїбйовац и богациц. Прето, лєм явни медийни сервиси, попри информованя и розваги, маю и продукую змисти за дзеци, старих, за цалу палету марґиналних ґрупох, едукативни и културни програми, реґиони и меншини – национални, язични, вирски…

Праве у тим остатнїм сеґменту, меншинских програмох, наш РТВ шампион медзи явнима сервисами, лєбо, голєм декларативно, ма шампионски амбициї у тей сфери. Нє лєм у реґиону, алє и на европским уровню. Гоч ше мойо становиско углавном нє пачи анї беоґрадским медийним фаховцом, анї колеґом з редакцийох на векшинских язикох Покраїнского сервиса, у крешенду безконєчних дискусийох о оправданосци, мисиї и сущносци РТВ-а вше заступам тезу же праве програми на меншинских язикох оправданє, мисия и сущносц постояня и дїлованя Радио-телевизиї Войводини. Без нїх, як би розумно могло потолковац отриманє и отримованє ище єдного реґионалного явного медийного сервиса, попри националного РТС-а, у такей, реално нєвелькей и нєпребогатей держави? Правда, можебуц Би-Би-Си ма самостойни реґионални секциї, и АРД заправо зложени з „ландерских” явних сервисох, алє ми нє Велька Британия, а анї зме нє Нємецка. Чи би нє практичнєйше и туньше було дописовательство РТС-а у Новим Садзе, як цо єст у Нишу, лєбо аж трочлена „лєтаца екипа” хтора цалу Покраїну „покрива” за єдну углядну телевизию з националну фреквенцию, у просековим обсягу 5-10 минути до тижня? Мало єст розумни арґументи процив. И прето на тих правдох треба инсистовац.

Складам ше же треба ришовац системски проблеми медийного сервиса – насампредз финансованє и континуитет кадровей обнови. Явни медийни сервис муши жиц од предплати хтору шицки будземе плациц. Лєм финансийно нєзависни медий будзе нєзависни медий, актер, а нє орудиє политики. Буджетски хаснователь, на концу, лєм буджетски хаснователь. Забрана запошльованя, з другого боку, приводзи до истого цо и подобна забрана у, наприклад, здравстве – млади фаховци одходза, а специялистични служби и диспанзери по домох здравя и шпитальох ше гаша. Медзитим, системске ришенє ше, голєм у актуалней констелациї моцох и дружтвеней атмосфери, нє нагадує. Алє часточне ришенє, заш лєм, мож глєдац. У контексту предходней арґументациї, такволани меншински редакциї, пре саму свою природу, найбаржей на вдереню и прето ше им помогнуц муши скорей як другим. Иншак, дойдземе барз блїзко ґу ситуациї же будзе загрожене сполньованє ґарантованих меншинских правох у обласци информованя, а то нїч инше, алє їх гашенє. Думам же себе, нїхто з шампионскима амбициями нє шме давац таки авто-ґоли.

