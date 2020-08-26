Дом и фамелияРуске слово

Пришол час же би ше рихтало жимнїцу

автор м. тамаш 26. авґуст 2020

Жимнїца велька робота та ю, по можлївосци, треба так розподзелїц же би ше шицко на час сцигло порихтац, а и же би ше нє обтерховало домашнї буджет.

Велї ґаздинї тих дньох уж починаю рихтац жимнїцу, та то нагода же бизме ше здогадли правилох хторих ше треба притримовац, кед сцеме же би нам шицко було и смачне и красне и же би ше отримало док го нє поєме. У тим нам помогла Люпка Василєвич, дипломовани инжинєр технолоґиї и наставнїк технолоґийней ґрупи предметох у Штреднєй фаховей школи „4. юлий” у Вербаше.

Дом и фамелия На хтори способ найлєпше може зачувац овоц и заградково рошлїни, желєняву, же би були смачни, же би зачували квалитет, витамини и минерали и други материї хасновити за добре здравє чловека, т. є. як найлєпше треба порихтац жимнїцу?

– Овоц и заградково рошлїни после обераня треба чувац на температури яку маме у фрижидеру (од +4º Ц по +10º Ц) кед их сцеме конзумовац швижи, и то мож лєм огранїчени час, або их мож зачувац през рижни поступки конзервованя. Єст рижни способи конзервованя овоци и заградкових рошлїнох и то: конзервованє на нїзких температурох (хладзенє, змарзованє), конзервованє з применьованьом високих температурох (пастеризованє), хемийне конзервованє (зоз додаваньом конзерванса), биолоґийне конзервованє и комбинованє шицких тих поступкох.

ДиФ  Яки треба же би бул квалитет овоци и желєняви, чи треба же би одстали кед ше их наобера, чи треба же би були цалком узрети, а чи нє, як их треба поумивац пред правеньом жимнїци, у яких судзинох их треба рихтац?

Люпка Василєвич

– За добри квалитет продуктох найважнєйше мац квалитетну сировину, цо значи квалитетну овоц и заградково рошлїни, хтора пооберана и преробена у найлєпшим моменту технолоґийней узретосци, бо за даєдни продукти, як цо наприклад маджун, джем, мармелада, соки, продукт треба же би бул узрети, же би мал шицки потребни состойки –  цукри, витамини, минерали, смак, пах, а за други продукти, як наприклад за компот, овоц ше обера дакус менєй узрета. И овоц и заградково рошлїни на своєй поверхносци маю рижни механїчни нєчистоти, як цо остатки жеми, лїсца, инсектох, остатки пестицидох, рижни файти микроорґанизмох, так же умиванє з воду за пице вецей раз нєобходне. Судзини хтори ше хаснує за рихтанє жимнїци муша буц зоз материялу хтори нє чкодлїви за здравє чловека и хтори ше нє розпущую у контакту зоз состойками за рихтанє жимнїци (обично поживова пластика, инокс…)

ДиФ  Як найлєпше мож порихтац компот, маджуни, квашену паприґу, квашени огурки, туршию, соки, парадичанку, айвар, ликери…..?

– За рихтанє каждей файти продукта єст рижни поступки, хтори у даєдних фазох исти, а у даєдних ше розликую. То знаю искусни ґаздинї. Найважнєйше мац овоц и заградово рошлїни доброго квалитета, одвитуюцей технолоґийней узретосци, перше их добре поумивац, повирезовац зоз нїх шицки очкодовани часци, а вец тоту овоц преробиц до жаданого продукту. За пририхтованє маджунох, джемох, мармеладох ше додава одредзене количество цукру, хтори попри тим же засладзує продукт, вон го и конзервує и продукт ше вари покля ше нє розбиє келийну структуру овоци и нє посцигнє жадану густосц. З вареньом ше знїщує и микрооґанизми хтори присутни у продукту. Вец мож додац конзерванс (у готовим продукту нє шме буц вецей як 0,1%), або лимунску квашнїну.

ДиФ  Як дунци и фляши треба заврец?

– Порихтану жимнїцу кладземе до добре умитей и стерилизованей склєняней амбалажи, хтору ше герметично завера зоз закрутками. Барз важне добре закруциц закрутки, же би ше з часом пре воздух зоз присутнима микроорґанизмами продукт нє загубел, або скиснул. Вец шлїдзи пастеризация на температурох од 85-87º Ц. У домашнїх условийох углавним ше релну зогреє на одвитуюцу температуру, меншу од 90º Ц, до даякей векшей судзини ше усипе воду, пошорує ше заварти дунци и вец их ше зохаби най ше продукт пастеризує.

Жимнїцу найлєпше чувац у просторийох у хторих єст добра циркулация воздуху, у шпайзу у хторим цали рок температура спод 18º Ц.

Люпка вєдно зоз супругом Иґором Василєвичом у Вербаше маю дестилерию „Калпак”, хтора продукує палєнку и свойо продукти по тераз представели на сайме „Лорист” у Новим Садзе 2019. року и концом фебруара того року на Медзинародним сайме туризма у Будапешту „UTAZAS 2020”.

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