Пришол час же би ше рихтало жимнїцу

Жимнїца велька робота та ю, по можлївосци, треба так розподзелїц же би ше шицко на час сцигло порихтац, а и же би ше нє обтерховало домашнї буджет.

Велї ґаздинї тих дньох уж починаю рихтац жимнїцу, та то нагода же бизме ше здогадли правилох хторих ше треба притримовац, кед сцеме же би нам шицко було и смачне и красне и же би ше отримало док го нє поєме. У тим нам помогла Люпка Василєвич, дипломовани инжинєр технолоґиї и наставнїк технолоґийней ґрупи предметох у Штреднєй фаховей школи „4. юлий” у Вербаше.

Дом и фамелия На хтори способ найлєпше може зачувац овоц и заградково рошлїни, желєняву, же би були смачни, же би зачували квалитет, витамини и минерали и други материї хасновити за добре здравє чловека, т. є. як найлєпше треба порихтац жимнїцу?

– Овоц и заградково рошлїни после обераня треба чувац на температури яку маме у фрижидеру (од +4º Ц по +10º Ц) кед их сцеме конзумовац швижи, и то мож лєм огранїчени час, або их мож зачувац през рижни поступки конзервованя. Єст рижни способи конзервованя овоци и заградкових рошлїнох и то: конзервованє на нїзких температурох (хладзенє, змарзованє), конзервованє з применьованьом високих температурох (пастеризованє), хемийне конзервованє (зоз додаваньом конзерванса), биолоґийне конзервованє и комбинованє шицких тих поступкох.

ДиФ Яки треба же би бул квалитет овоци и желєняви, чи треба же би одстали кед ше их наобера, чи треба же би були цалком узрети, а чи нє, як их треба поумивац пред правеньом жимнїци, у яких судзинох их треба рихтац?

– За добри квалитет продуктох найважнєйше мац квалитетну сировину, цо значи квалитетну овоц и заградково рошлїни, хтора пооберана и преробена у найлєпшим моменту технолоґийней узретосци, бо за даєдни продукти, як цо наприклад маджун, джем, мармелада, соки, продукт треба же би бул узрети, же би мал шицки потребни состойки – цукри, витамини, минерали, смак, пах, а за други продукти, як наприклад за компот, овоц ше обера дакус менєй узрета. И овоц и заградково рошлїни на своєй поверхносци маю рижни механїчни нєчистоти, як цо остатки жеми, лїсца, инсектох, остатки пестицидох, рижни файти микроорґанизмох, так же умиванє з воду за пице вецей раз нєобходне. Судзини хтори ше хаснує за рихтанє жимнїци муша буц зоз материялу хтори нє чкодлїви за здравє чловека и хтори ше нє розпущую у контакту зоз состойками за рихтанє жимнїци (обично поживова пластика, инокс…)

ДиФ Як найлєпше мож порихтац компот, маджуни, квашену паприґу, квашени огурки, туршию, соки, парадичанку, айвар, ликери…..?

– За рихтанє каждей файти продукта єст рижни поступки, хтори у даєдних фазох исти, а у даєдних ше розликую. То знаю искусни ґаздинї. Найважнєйше мац овоц и заградово рошлїни доброго квалитета, одвитуюцей технолоґийней узретосци, перше их добре поумивац, повирезовац зоз нїх шицки очкодовани часци, а вец тоту овоц преробиц до жаданого продукту. За пририхтованє маджунох, джемох, мармеладох ше додава одредзене количество цукру, хтори попри тим же засладзує продукт, вон го и конзервує и продукт ше вари покля ше нє розбиє келийну структуру овоци и нє посцигнє жадану густосц. З вареньом ше знїщує и микрооґанизми хтори присутни у продукту. Вец мож додац конзерванс (у готовим продукту нє шме буц вецей як 0,1%), або лимунску квашнїну.

ДиФ Як дунци и фляши треба заврец?

– Порихтану жимнїцу кладземе до добре умитей и стерилизованей склєняней амбалажи, хтору ше герметично завера зоз закрутками. Барз важне добре закруциц закрутки, же би ше з часом пре воздух зоз присутнима микроорґанизмами продукт нє загубел, або скиснул. Вец шлїдзи пастеризация на температурох од 85-87º Ц. У домашнїх условийох углавним ше релну зогреє на одвитуюцу температуру, меншу од 90º Ц, до даякей векшей судзини ше усипе воду, пошорує ше заварти дунци и вец их ше зохаби най ше продукт пастеризує.

Жимнїцу найлєпше чувац у просторийох у хторих єст добра циркулация воздуху, у шпайзу у хторим цали рок температура спод 18º Ц.

Люпка вєдно зоз супругом Иґором Василєвичом у Вербаше маю дестилерию „Калпак”, хтора продукує палєнку и свойо продукти по тераз представели на сайме „Лорист” у Новим Садзе 2019. року и концом фебруара того року на Медзинародним сайме туризма у Будапешту „UTAZAS 2020”.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)