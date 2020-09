Протоєрей ставрофор Милан Стипич меновани за владику Крижевскей епархиї

КРИЖЕВСКА ЕПАРХИЯ – На Рождество Пресвятей Богородици, 8. септембра на 12 годзин, Святи Пристол обявел же папа Франциско меновал протоєрея ставрофора Милана Стипича, потерашнього апостолского администратора sede vacante за владику грекокатолїцкей Крижевскей епархиї.

Вистка источасно обявена на 12 годзин у Риме и у Крижевцох, у Конзисториялней сали владическей резиденциї, дзе у присустве монс. Милана Стипича и о. Михайла Симуновича, катедралного пароха и диякона Ливия Марияна, епархийного канцелара, вистку сообщел монс. Ґиорґио Линґуа, апостолски нунций у Републики Горватскей.

Як сообщене на сайту Крижевскей епархиї, на 12 годзин дзвонєли дзвони Катедрали Пресвятей Тройци и одслужене Благодарениє.

Отец Милан Стипич народзени 1978. року у Босанским Новим (БиГ), од оца Владислава и мацери Весни, народзеней Оляча. Одроснул у Липику, дзе є покресцени. Року 1993. уписал Надвладическу класичну ґимназию у Заґребе. На Католїцким богословским факултету у Заґребу дипломовал 2003. року з Екуменскей теолоґиї на тему „История Грекокатолїцкей Церкви на простору бувшей Югославиї”. Як студент бул и у України.

Рукоположени є за священїка Крижевскей епархиї по рукох владики Славомира Микловша 2003. року.

