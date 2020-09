Проєкт „Мировни едукацийни центер”

НОВИ САД – Екуменска гуманитарна орґанизация у рамикох своєй мировней роботи предлужує серию едукацийох з обласци вибудови мира и помиреня. Проєкт под назву „Мировни едукацийни центер” задумани як тророчни проєкт (2019–2021), з обуками за младих, будуцих тренерох – фацилитаторох.

Предносц маю особи зоз Церквох, вирских заєднїцох, ОЦД, як и поєдинци хтори на директни и индиректни уключени до роботи у своєй локалней заєднїци и заинтересовни за розвой и унапредзенє вирскей, културолоґийней, националней и каждей другей толеранциї у своєй заєднїци.

Дводньови тренинґ под назву „Релиґия як ресурс мира” будзе отримани на пияток, 2. септембра и на соботу, 3. септембра у Готелу „Цептор” на Андревлю. На тренинґу буду присутни млади и жени хтори члени Екуменского форуму, вкупно 22 особи, а медзи нїма 15 Руснаци. На тим сходзе будзе и Анита Ґовля як тренер и преподаватель.

