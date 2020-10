Проєкт Нїтка любови у фамелиї

РУСКИ КЕРЕСТУР – Дзеци котри ше стретаю у Духовним центру Йосафата ше внєдзелю, 11. октобра, други раз стретли зоз своїма родичами на духовним нєдзельовим стретнуцу.

Дзеци родичом пририхтали кратку програмку, а о. Михайло Малацко их привитал и похвалєл же зоз своїма дзецми участвую на таких стретнуцох на котрих ше дотримую фамелийни вредносци и заєднїцтво у фамелиї.

Дзеци и родичи у Центру Блаженей Йосафати, котри основани з нагоди означованя 150-рочнїци од родзена и 100-рочнїци од шмерци Бл. Йосафати Гордашевскей, участвую у проєкту Нїтка любови у фамелиї. Приходза до Центру и зоз перлочками вишиваю салветки за вельконоцни кошарки. Идея же би зоз тим проєктом родичи дзецом преношели духовни и традицийни вредносци, бо кажди член фамелиї утка до тей салветки нїтки и перли зоз котрима власним дзецом дарую шицко цо найзначнейше у їх живоце – свою виру, традицию, язик и, найважнєйше, любов.

Родичох нєсподзивали и зоз закуску котри пририхтали зоз ш. Авґустину и волонтерками Еуфемию Баран и Меланию Колошняї. На своїх стретнуцох зоз ш. Авґустину Илюк научели правиц пицу, а дзепоєдни дзеци уж знаю правиц лакотки котри послужели родичом.

