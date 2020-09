ШИД – У финалним змаганю КУП-у Сербиї на подручу Општинского фодбалского союзу Шид, хтора бавена вчера, фодбалере ФК „Раднички” у Шидзе победзели ОФК „Бачинци” зоз 1:0.

Єдини ґол хтори дати на тим змаганю дал у 76. минути Йован Димитровиич и так обезпечел побиду своєй екипи.

Раднички тераз предлужує бавенє змаганьох за КУП на висшим уровню, односно уровню Сриму.

