Радован Чолич на чолє СО Жабель

ЖАБЕЛЬ – Вчера, 21. авґуста, у велькей скупштинскей сали Општини Жабель отримана конститутивна схадзка Скупштини општини (СО).

На схадзки потвердзени мандати 21 одборнїкови СО Жабель зоз вкупно шейсц виберанкових лїстинох.

Нове зволанє Скупштини општини Жабель творя 15 одборнїки зоз виберанковей лїстини „Александар Вучич – За нашо дзеци“, двоме одборнїки зоз виберанковей лїстини „Ивица Дачич – Социялистична партия Сербиї“, єден одборнїк зоз лїстини „Єдинствена Сербия – Драґан Маркович Палма“, єден одборнїк зоз лїстини „Войводянски фронт – Ненад Чанак“, єден одборнїк зоз виберанковей комисиї „Др Воїслав Шешель – Сербска радикална странка“ и єден одборнїк зоз лїстини „За кральовину Сербию – За кральовску општину Жабель“.

За предсидателя Скупштини општини Жабель вибрани Радован Чолич зоз Дюрдьова.

