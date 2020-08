Ратованє будучносци

По податкох Шветовей здравственей орґанизациї початком того тижня на швеце було вецей як 20 милиони особи хори од оберацей хороти Ковид-19, односно вируса корона, а од початку пандемиї вецей як 735 тисячи особи умарли од пошлїдкох инфекциї. Здравствена криза хтора почала влонї у Китаю, з яри досягла ґлобални розмири.

Лєм 12 суверени держави потераз нє приявели случаї инфекциї на своєй териториї – насампредз даскельо еґзотични островка у Пацифику и два-три держави чийо пануюци режими, найблагше поведзено, нє мож класификовац як демократски. Лєм Нови Зеланд уж мешац и пол нє ма детектовани нови случаї Ковиду-19, и тота держава єдинствени винїмок у ґлобалней борби з пандемию.

Розумлїве же у тей ситуациї приоритет шицких приоритетох застановиц ширенє вируса, и ратовац животи хорих. Такой ту и превенция, односно виробок ефикасней и безпечней вакцини, а з рижних бокох сцигую оптимистични наяви же фармацеутска индустрия на добрей драги.

У медзичаше, анализує ше и проґнозує ефекти и пошлїдки пандемиї на шветову економию – привреду и тарґовину, животни стандард и будучносц чловечества. У тим шицким, ґенерални секретар Зєдинєних нацийох Антонио Ґутєреш нєдавно спозорел же пре пандемию вецей як милиярду школярох на швеце од яри нє у порядним режиму школованя, цо описал як найвекшу кризу образованя у историї. Ґу тому, 40 милиони школярох – першокласнїкох, маломатурантох и матурантох, препущели свой тaкв. „критични школски рок”, цо вироятно будзе уплївовац на цале їх школованє. По його словох, чловечество и планета ше зочую з „ґенерацийну катастрофу” и траценьом огромного людского и интелектуалного потенциялу, цо загрожи децениї витвореного континуалного проґресу и преглїби укоренєни нєєднакосци медзи людзми. У тим контексту, становиско ЗН же норма­лизованє ґлобалного образованя у цилю ратованя будучносци чловечества, муши буц перши крочай чим ше пандемия положи под яку-таку контролу.

Наявени план за наступни школски рок хтори тих дньох у сотруднїцтве з Кризним штабом презентовало нашо Министерство образованя базує ше праве на тих ґенералних и сущних началох, применєних на домашнїм уровню. Нєт дилеми же нє будзе лєгко, и же нормализованє образовней системи будзе найвекше лоґистичне, орґанизацийне и безпеч­носне виволанє у нашей жеми одкеди почала епидемия, голєм у истим ранґу з формованьом паралелней „ковид вертикали” знука националней здравственей системи. Розлика лєм у тим же нас здравство ратує нєшка, а школство нам ратує ютрейши днї.

