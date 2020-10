НОВИ САД – Реновиранє парохиялного будинку у Новим Садзе почало штредком септембра, так же ше у першей фази робело прижемє и перши поверх велького будинку.

Як гварел парох новосадски о. Юлиян Рац, далєй, у шлїдуюцих фазох предвидзене адаптованє и санация закрица и пиньвици у истим, вельким будинку.

Роби ше мулярски роботи, меня електроинсталациї и водовод, же би ше оможлївело нормалне хаснованє поверха и прижемя.

Окончователь роботох подприємство „Архитектура – про инґ” ГОО Петроварадин. Инвеститор Грекокатолїцка парохия св. Апостолох Петра и Павла.

Зоз финансиями руководзи наш владика, епарх Епархиї св. Миколая кир Георгий Джуджар, а часц средствох достата од держави. Пред тим, требало направиц проєкт, а помогла Управа за сотруднїцтво зоз Церквами и вирскима заєднїцами у Министерстве правди Републики Сербиї.

– Роби ше кажди дзень. Як порадзене, по контракту, очекуєме же реновиранє будзе готове за 70 роботни днї, рахуюци од 14. септембра – гварел парох о. Юлиян Рац.

(Опатрене 10 раз, нєшка 10)