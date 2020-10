Ришованє комуналних проблемох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Окончователь длужносци секретара Месней заєднїци Михайло Пашо пияток, 23. октобра, зоз предсидательом Скупшини општини Кула Бобаном Дамяновичом, обишол Руски Керестур же би утвердзели критични точки у валалє.

З тей нагоди, Пашо и Дамянович констатовали же драга у улїци Ирини Провчи дослужена и вимага реконструкцию, а тиж будзе требац ришиц и одвод води до КЦ3 беґелю у Русинскей улїци.

На тот завод, Пашо виявел же Месна заєднїца и локална самоуправа буду витирвало робиц на тим же би ришело тоти проблеми, же би гражданє Руского Керестура були безпечни и мали красне место за живот.

