РКЦ освоєл турнир у малим фодбалу за ветеранох

КОЦУР – У Коцуре всоботу отримани ище єден турнир у рамикох СБ Яша Баков, на тот завод у малим фодбалу за ветеранох.

На турниру участвовали 4 екипи: КУД Петро Кузмяк зоз Нового Орахова, Руски културни центер зоз Нового Саду и ФК Искра котри мал 2 екипи.

Бавело ше по Берґеровей системи, кажде зоз каждим, а на концу 1. место освоєла екипа Руского културного центру зоз Нового Саду, котра два змаганя одбавела нєришено и 1 змаганє победзела. Друге место, зоз истим одношеньом побидох и пораженьох, алє зоз слабшу ґол розлику, освоєла екипа Искра 1, треци були ветеранє з Нового Орахова, а остатнї ветеранє Искра 2.

За побиднїцку екипу бавели Владимир Иван Вева, Златко Рамач, Желько Милянич, Владимир Саламун, Марко Шашороґа, Владимир Лепоєвич и Саша Дьордєвич.

По законченю змагательней часци турнира, друженє предлужене у просторийох ФК Искра.

