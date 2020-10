Роберт Джуджар промовує руски язик у швеце науки

РУСКИ КЕРЕСТУР/МЕЛБУРН – Роберт Джуджар, студент докторских студийох астрофизики на Свинбурн универзитету у Мелбурну, у Австралиї, а родом зоз Руского Керестура, участвовал у промоциї руского язика у обласци астрономиї, з нагоди Европского дня язикох.

Роберт зоз своїма колеґами студентами, участвовал у промоциї науки на рижних язикох,на тот способ же на сайту astrobites.org обявели текст у хторим визначую важносц комуникованя у науки на вецей язикох, нє лєм на анґлийским хтори уж даскельо децениї и найзаступенши.

Текст преложени на 26 язики, медзи хторима и наш руски язик, а обявени є на Европских дзень язикох 26. септембра под назву „Astrobites goes multi-lingualˮ („Астробити поставаю вецейязичниˮ).

Текст мож пречитац на ТИМ ЛИНКУ.

