Роботи на „Вербаским мосце” у Кули при концу

КУЛА – Роботи на державней драги IB-15 на „Вербаским мосце” у Кули, хтори почали 27. юния того року, помали ше закончує, а як наявюю компетентни, мост хтори од теди подполно заварти за транспорт, би могол буц отворени у першим тижню у октобру.

Як пишу локални медиї, проєкт бициґлистичней дражки нє подрозумює єй виробок прейґ моста, та тирваю прегварки зоз фирму „Путеви Србије” о вибудови тей дражки на мосце, як и виробок проєктного ришеня.

На мосце остало ище остругац 3 центиметри асфалту на цалей ширини драги и нанєсц нове пасмо, а по проєкту предвидзене же би ше на мосце робели лєм дробни роботи.

Зоз горнєй часци ше тих дньох будзе стругац асфалт, будзе ше наношиц нови асфалт и правиц нови преходни плочи хтори уж пририхтани, а будзе ше и лїпкац гидроизолацию, як и асфалтовац дражки за пешакох.

Спод моста ше фарби, прецагує и електроинсталациї односно ошвиценє моста.

Як виявели компетентни, шицки роботи би требали буц готови до соботи шлїдуюцого тижня а мост би, кед шицко будзе исц по плану, требал буц отворени за трансопрт у першим тижню у октобру.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)