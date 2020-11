Роботна акция на теметове

РУСКИ КЕРЕСТУР – На керестурским теметове прешлей соботи отримана роботна акция коло простору хижи дакедишнєй гробарнї, хтору ше уж длугши час комплетно ушорює.

На тот завод члени Церковного одбору и други волонтере позберали стару цеглу хтора остала од звалєних часцох дакедишнєй гробарнї и превезла до Водици дзе будзе похаснована за мурованє септичней долїни.

Як виявел тутор теметова Михайло Рац, то остатня тогорочна акция на теметове, и коло ушорйованя гробарнї, дзе уж вельо поробене, а ище ма буц. Медзи иншим, на месце дзе була зложена цегла планує ше посадзиц живу ограду, як и пошац траву.

