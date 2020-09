Розписани конкурс за драгово трошки штредньошколцом

КУЛА – Ресор дружтвеного стараня о дзецох Општини Кула тих дньох розписал Конкурс з хторим мож витвориц право на реґресованє драгових трошкох школяром штреднїх школох, як и змесценя у домох школярох. Дзепоєдни маю принєсц и школски потвердзеня за витворенє права на дзецински додаток.

Конкурс за часточне и стоодстотне реґресованє драгових трошкох тирва по 4. септембер же би ше тото право витворело такой у першим мешацу нового школского року. Документация хтора будзе придата после того термину будзе важиц од идуцого мешаца, тє. од октобра.

О документациї хтору треба придац и информацийох хто витворює тото право мож ше подробно информовац на сайту општини www.kula.rs у часци Конкурси.

Потребну документацию дзе спада и потвердзенє о упису до одредзеней класи у новим школским року треба придац до Услужного центру општини, улїца Ленїнова ч. 11. Школяром цо путую до школох на териториї општини документацию доставяю сами школи.

Родичи чийо дзеци примаю дзецински додаток маю законску обовязку придац потвердзеня зоз школи о упису своїх дзецох у новим школским року. Того року пре ситуацию зоз коронавирусом, школски потвердзеня муша особнє до Услужного центру принєсц лєм родичи чийо дзеци пременєли школу, або починаю ходзиц до першей класи основней школи. Другим хасновательом школски потвердзеня буду прешлїдзени автоматски.

Контакт телефон о шицких спомнутих правох у Општини Кула 025/751-141 о 025/751-142.

