ШИД – Општинска комисия за додзельованє стипендийох розписала конкурс за додзельованє стипендийох за школски 2020/21. рок.

Конкуровац годно у наступних 15 дньох, а прияви ше подноши Општинскей управи, Услужни центер у улїци Цара Лазара, число 7.

Рядошлїд кандидатох будзе утвредзени спрам успиху у штреднєй школи односно факултету, як и од уписаного року студийох.

