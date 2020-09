Розписани конкурс за реґресованє трошкох превозу за штредньошколцох

ВЕРБАС – Општина Вербас розписала Конкурс за реґресованє трошкох автобусного превозу у медзигородским транспорту за школярох штреднїх школох.

Штредньошколци зоз пребувалїщом на териториї општини Вербас можу витвориц реґресованє превозу у цалосци, лєбо часточно тоти котри путую до штреднєй школи, лєбо трошкох змесценя до дому, як и часточно цени приватного змесценя у висини цени домского змесценя и викенд-карти за школски 2020/2021. рок. Виплацованє ше будзе окончовац зоз буджету Општини Вербас за период од октобра 2020. по юний 2021. року.

Право на реґресованє до 100 одсто можу витвориц школяре котри доставаю дзецински додаток, социялне надполнєнє, дзеци погинутих борцох, воєних инвалидох лєбо цивилних воєних инвалидох ж, як и дзеци зоз завадзанями у розвою и дзеци без родичох.

Реґресованє до 70 одсто можу витвориц дзеци з єдним родительом зоз приманями до 20 одсто векшима од цензусу да дзецински додаток за фамелиї з єдним родительом, перши школяре у фамелийох дзе єст вецей школярох-путнїкох котри маю дзецински додаток, як и дзе обидвойо родичи нєзаняти.

Право на потримовку од 60 одсто суми можу витвориц гевти школяре котри мали одлични успих у предходним периоду школованя, а право на 50 одсто попусту на мешачну карту маю хаснователє дзецинского додатку, школяре зоз статусом вибеженцох, як и школяре у фамелийох дзе єст вецей путнїкох, а хаснователє су дзецинского додатку.

О праву на безплатни лєбо реґресовани трошки превозу школярох штреднїх школох ришує компетентни орґан Општинскей управи Вербас, на основи датей вимоги родичох на основи явного конкурсу котри розписала Општинска управа, по предписаньох о общим управним поступку.

Шицки инфорациї о конкурсу можеце найсц на ТИМ ЛИНКУ.

